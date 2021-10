Botteghe Storiche, Massardi (Lega): “Nel Bresciano 39 riconoscimenti”

(red.) “Sono 39 i nuovi riconoscimenti come Botteghe Storiche nel Bresciano che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno che sfidano il futuro coi piedi saldi nel passato.” Così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in Regione, commenta il nuovo aggiornamento delle 162 attività storiche della Lombardia riconosciute il 13 ottobre scorso. 163 in totale di cui 39 nel territorio bresciano: di queste 3 sono valsabbine di Serle, Ristorante Belmonte (1964), negozio storico Tonni (1953) e Trattoria Valpiana (1975); poi a Biennio, Borgo San Giacomo, Brescia, Darfo Boario Terme, Desenzano Del Garda, Flero, Ghedi (2), Gottolengo (4), Marcheno, Montichiari (2), Orzinuovi, Pozzolengo, Rovato (5), Sarezzo (12), Serle (3). “È necessario recuperare l’eredità imprenditoriale e culturale e il rapporto con il territorio delle imprese storiche, per il potenziamento della competitività, l’integrazione di competenze, la promozione dell’innovazione culturale, sociale del nostro territorio e della nostra gente”, prosegue Massardi. “Ed è soprattutto un modo per tutelare le lavorazioni tipiche e il saper fare artigiano che, troppo spesso, si perdono nel passaggio generazionale.”