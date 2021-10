Massardi (Lega): “Dalla Regione 15 milioni per l’illuminazione dei piccoli comuni”

(red.) Dal 15 novembre parte il Bando Illumina di Regione Lombardia destinato a comuni lombardi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse finanziarie ammontano a 15.000.000 di euro.

“Il contributo”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo regionale della Lega, “sarà erogato a fondo perduto nella misura del 90% delle spese sostenute ammissibili e viene concesso nel limite massimo di un milione di euro per ogni intervento. I costi ammissibili relativi all’intervento proposto devono essere almeno pari a 50.000 euro. Si tratta di interventi sui sistemi di pubblica illuminazione per conseguire il miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti nonché il contenimento dell’inquinamento luminoso”.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online: http://www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10 di lunedì 15 novembre 2021, fino alle ore 16 di venerdì 15 aprile 2022. Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica: bando_illumina_entilocali@regione.lombardia.it . Il termine massimo per la consegna e l’inizio lavori degli interventi è stabilito al 31 dicembre 2022, mentre ogni intervento ammesso al contributo deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 30 novembre 2023, salvo eventuali proroghe.