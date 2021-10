Bando Next da 765 mila euro, Massardi: “Risorse per il mondo dell’intrattenimento”

(red.) “Un bando da 765 mila euro per dare sostegno alle tante attività lombarde che, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, riescono a tenere aperte le sale teatrali, cinematografiche e tutti quei luoghi dove si svolgono manifestazioni culturali, di danza e musicali”. Così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega al Pirellone, in merito al bando Next di Regione Lombardia.

“Tra i potenziali beneficiari del bando – continua Massardi – rientrano le amministrazioni locali, i soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali, gli enti e le istituzioni ecclesiastiche. Sono inoltre ammissibili le micro, piccole e medie imprese. Un requisito comune è rappresentato dall’avere la sede operativa in Lombardia”. “I contributi, da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 18.000 euro, saranno assegnati a fondo perduto”. “La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line https://www.bandi.regione.lombardia.it”.