Impresa 4.0, Massardi: “Particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro”

(red.) Apre oggi il bando Impresa 4.0 di Unioncamere e Regione Lombardia che stanzia 1 milione e 771 mila euro a favore delle micro, piccole o medie imprese per la sperimentazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi. “Particolare attenzione – spiega il vicecapogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Floriano Massardi – sarà data ai progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Il contributo – prosegue Massardi – è pari al 50% dei costi ammissibili. I progetti devono riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale previste dal bando, come ad esempio la stampa 3D, analisi dei dati, blockchain, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile, geolocalizzazione”.

“I progetti – continua il vicecapogruppo della Lega – dovranno avere un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 40 mila euro ed essere realizzati entro il 15 settembre 2022 con spese sostenute e quietanzate entro tale data, senza la possibilità di proroghe”. “Le domande di contributo – conclude Massardi – devono essere presentate a partire da oggi fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021 a Unioncamere Lombardia esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol.”