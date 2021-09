Maestri di sci, indennizzi per 6 milioni di euro: il bando apre giovedì 23 settembre

(red.) Firmato oggi il decreto per l’erogazione di oltre 6 milioni di euro di indennizzi a favore dei maestri e delle scuole di sci penalizzati dalla mancata apertura al pubblico dei comprensori nella stagione sciistica invernale 2020/2021, a seguito dei provvedimenti per contrastare la diffusione del covid-19.

I BENEFICIARI – Potranno presentare domanda di contributo i Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all’Albo del Collegio regionale della Lombardia alla data del 22/05/2021 e le Scuole di sci operanti in Lombardia e che hanno iniziato l’attività alla data del 22/05/2021.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA BANDO – Il bando aprirà alle ore 12.00 di giovedì 23 settembre e chiuderà alle ore 16.00 di martedì 19 ottobre 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi On Line. Ogni maestro e scuola potrà presentare una sola domanda.