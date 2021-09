Riforma Aler, M5S tiepidi su Mattinzoli: “Lavorare insieme? Sì, se approvano azzeramento aziende”

(red.) “Per il momento non la ritengo un’apertura vera, ma un’affermazione campata per aria e senza fondamento“. Resta scettico il consigliere comunale lombardo Nicola Di Marco (M5S), interpellato dalla ‘Dire’ in merito al messaggio d’apertura lanciato oggi dall’assessore alla Casa della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, che ha invitato l’opposizione in sede di consiglio regionale a lavorare assieme a lui per un ridisegno delle Aler, le aziende pubbliche che in terra lombarda si occupano di edilizia popolare.

“Se vogliono davvero lavorare insieme- aggiunge Di Marco- c’è da approvare la nostra proposta di legge, già depositata in Regione, che azzererebbe completamente il sistema delle Aler, che fino ad oggi hanno fallito, per ripartire da zero”.