Dalla regione fondi per la sicurezza stradale: l’elenco dei comuni bresciani

(red.) La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, ha approvato una delibera che autorizza la spesa di 8.950.000 euro per il finanziamento di 231 interventi per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. Si tratta di enti ammessi al contributo regionale, ma inizialmente rimasti esclusi dal beneficio per esaurimento delle risorse del bando riservato ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e delle unioni di comuni.

La delibera, oltre ad autorizzare lo scorrimento della graduatoria dei comuni ammessi al contributo regionale, stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi al 30 settembre 2022. >Sono 231 comuni destinatari di questi finanziamenti. Ecco l’elenco dei bresciani con la cifra assegnata

CONCESIO 60.000,00 €

REZZATO 59.500,00 €

SAREZZO 60.000,00 €

ORZINUOVI 42.000,00 €

MAZZANO 25.900,00 €

GAVARDO 54.012,33 €

CASTENEDOLO 60.000,00 €

NAVE 60.000,00 €

TOSCOLANO MADERNO 31.350,27 €

CASTREZZATO 50.000,00 €

PROVAGLIO D’ISEO 44.877,68 €

CASTELCOVATI 32.714,88 €

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE 50.000,00 €

RUDIANO 49.303,72 €

DELLO 42.797,36 €

ESINE 50.000,00 €

NUVOLERA 37.800,00 €

EDOLO 40.000,00 €

MARCHENO 40.000,00 €

NUVOLENTO 36.000,00 €

POMPIANO 40.000,00 €

VEROLAVECCHIA 40.000,00 €

POZZOLENGO 40.000,00 €

MARONE 33.000,00 €

MALONNO 40.000,00 €

BERLINGO 36.500,00 €

BERZO INFERIORE 40.000,00 €

ALFIANELLO 39.996,00 €

BARBARIGA 40.000,00 €

MONTE ISOLA 40.000,00 €

LODRINO 13.944,00 €

CIGOLE 38.000,00 €

ACQUAFREDDA 40.000,00 €

VILLACHIARA 36.000,00 €

BRAONE 40.000,00 €