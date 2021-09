Piano Cave, Floriano Massardi accompagna Riccardo Pase a Botticino

(red.) Questa mattina il Presidente della Commissione Ambiente di Regione Lombardia Riccardo Pase, accompagnato da Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega al Pirellone, ha svolto una visita alle cave di Botticino, per confrontarsi con i Sindaci dei Comuni interessati in vista della nuova revisione del Piano Cave regionale.

“La visita di oggi – affermano i consiglieri Massardi e Pase – ci ha consentito di vedere una realtà ben gestita. Le cave marmifere di Botticino sono conosciute in tutto il mondo e rappresentano per il territorio e per la Lombardia un grande valore aggiunto”.

“L’attenzione richiesta dagli Enti Locali – proseguono i rappresentanti regionali – è quella di tutelare questo importante patrimonio”.

“In vista dell’approvazione della legge regionale sulle cave – dichiarano Massardi e Pase – lavoreremo per accogliere gli spunti emersi dal confronto di questa mattina, in ottica di un miglior sviluppo e di un contributo ulteriore per il territorio”.

“Le cave di Marmo Botticino – concludono i due consiglieri regionali – sono il più grande sito di estrazione della Lombardia e come tale rappresenta un patrimonio che deve essere valorizzato al meglio”.