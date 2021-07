Massardi (Lega): “40 milioni in arrivo per le montagne lombarde”

(red.) In arrivo da Regione Lombardia 40 milioni di euro per la montagna. “Una cifra importante”, dichiara Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega al Pirellone, “che testimonia e conferma la continua attenzione della maggioranza al governo della Regione nei confronti dei territori montani”.

I fondi si inseriscono nella Strategia regionale aree interne e saranno assegnati in maniera complementare ad altre tipologie di fondi, fra cui quelli statali o della Comunità Europea.

“Le linee di intervento”, continua Massardi, “vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile, e prevedono in fase di programmazione il coinvolgimento dei territori, attraverso il confronto fra gli enti locali e Regione Lombardia”. Fra gli obiettivi previsti nella normativa di riferimento: la crescita sociale ed economica degli ambiti montani oltre al raggiungimento di livelli adeguati dei servizi essenziali alla cittadinanza.

“Attraverso l’utilizzo di queste risorse, Regione Lombardia punta al rilancio dei territori in modo concreto ed efficace, anche in considerazione di tutte le questioni legate alla pandemia in corso”, conclude Massardi.