Piccirillo (M5S): tagliamo del 50% le indennità dei consiglieri

(red.) Luigi Piccirillo (M5S Lombardia): “Tagliare subito i costi della politica e sostenere le famiglie in difficoltà. Ho proposto al Consiglio regionale di tagliare del 50% le indennità di carica e di posizione dei consiglieri della Lombardia e di utilizzare le risorse economiche risparmiate per incrementare il Fondo Famiglie Lombarde FFL. Sono 5 milioni di euro che ogni anno possono aggiungersi al fondo messo in campo dalla Regione, per aumentare di un quarto le risorse economiche che oggi raggiungono 35mila famiglie lombarde in difficoltà. Con questi risparmi possiamo aiutare altre 10mila famiglie lombarde ad arrivare a fine mese, a curare i propri figli e non sarebbe un grande sforzo per la casta politica più pagata d’Europa. Le alternative non mancano, oltre al FFL ci sono tante situazioni dove i 5 milioni di euro risparmiati ogni anno possono fare la differenza, ad esempio favorire interventi di supporto, sostegno e presa in carico del disabile che garantiscono la sua formazione pedagogica oltre che l’autonomia lavorativa”, conclude il consigliere Piccirillo.