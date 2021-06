Massardi (Lega) con l’assessore Galli nel Bresciano: territorio e cultura al centro

(red.) Oggi e domani, venerdì 4 giugno, l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, torna in visita sul territorio della Valsabbia, del Garda e del Sebino bresciano per due intere giornate. Nel merito è intervenuto il vice capogruppo della Lega al Pirellone e organizzatore dell’evento Floriano Massardi.

“La visita dell’Assessore Stefano Bruno Galli al nostro territorio – spiega Massardi – rappresenta per la Valsabbia, il Garda e il Sebino bresciano un evento di grande importanza e un’opportunità. Il nostro splendido territorio infatti vanta un patrimonio di tipo storico e culturale di notevole rilievo, di cui Regione Lombardia non si è mai scordata, ma che merita una valorizzazione costante e crescente. La presenza dell’Assessore alla Cultura per due intere giornate dimostra l’alto grado di interesse del nostro Ente verso questi territori.

Ho voluto riportare l’Assessore nel territorio bresciano per consentirgli ulteriormente di poter vedere e toccare con mano parte del nostro grande patrimonio storico e paesaggistico e presenziare all’inaugurazione del ripristino della Batteria Ariotti, postazione della Prima Guerra Mondiale, che sovrasta il Lago di Garda.

La valorizzazione dell’identità in tutte le sue forme rappresenta da sempre una priorità della Lega e di Regione Lombardia, ma costituisce anche un volano dal punto di vista economico e turistico. Sono convintissimo che questi territori abbiano enormi potenzialità ancora inespresse ed è nostro compito – conclude Massardi – fare quanto possibile per farle emergere”.

A seguire il programma delle due giornate.

GIOVEDI’ 3 GIUGNO (Valsabbia/Garda)

– ore 9.30: arrivo dell’assessore a Vestone e visita guidata al Museo del Lavoro;

– ore 10.30 (Bione): visita alla scuola, alla biblioteca e alla chiesa parrocchiale;

– ore 15.00: trasferimento a Tremosine (Passo Nota) per l’inaugurazione del ripristino della Batteria Ariotti (postazione della Prima Guerra Mondiale) curata da ERSAF.

VENERI’ 4 GIUGNO (Sebino bresciano)

– ore 9.45: arrivo a Sulzano e imbarco per Monte Isola. A seguire visita al palazzo del Turismo, all’affresco del Romanino e alla Cà del Dutur;

– ore 14.00 (Sale Marasino): visita guidata all’ex Chiesa dei Disciplini, alla chiesa Parrocchiale e alla chiesa settecentesca di San Zenone;

– ore 16:30 (Marone): visita guidata alla cinquecentesca chiesa parrocchiale San Pietro e Paolo.