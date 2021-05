Fanghi tossici, approvata risoluzione su traffico illecito di rifiuti

(red.) Monica Forte, Presidente Commissione Speciale Antimafia: “L’approvazione all’unanimità della risoluzione sul traffico illecito dei rifiuti in Commissione Antimafia, testimonia una grande maturità da parte di tutte le componenti politiche. Un grandissimo risultato soprattutto dopo gli ultimi risvolti in merito al traffico illecito dei rifiuti che hanno riguardato il nostro territorio regionale, soprattutto la provincia di Brescia. Tutte i membri della Commissione hanno lavorato in modo coeso ad un testo finale che contiene tutti gli stimoli e i suggerimenti arrivati. Mai come oggi la politica è concentrata sugli obiettivi e sugli interessi dei cittadini per il bene collettivo. Abbiamo impegnato il Presidente a tenere conto della relazione della Commissione d’Inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia e di promuovere presso i Ministeri l’attuazione del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità, nonché l’adozione di pene più severe per i reati ambientali. Ci vuole più coordinamento tra gli enti coinvolti nelle attività di controllo della filiera dei rifiuti e maggiori risorse finanziarie per il potenziamento di personale tecnico qualificato. Inoltre si chiedono criteri per la prestazione di garanzie finanziarie da parte degli impianti digestione dei rifiuti, la possibilità che la garanzia finanziaria sia commisurata al rischio incendi. E’ necessario un censimento sul territorio delle aree abbandonate e dei capannoni dismessi, in quanto aree a rischio, per evitare trasporti e accumuli di rifiuti non autorizzati ed un aumento dei casi di incendi nei depositi abusivi. Più controlli dei trasporti transfrontalieri, relativamente ai carichi provenienti dal Canton Ticino e infine la relazione impegna Fontana a un’attuazione definitiva al progetto SAVAGER (Sorveglianza AVAnzata GEstione Rifiuti), anche attraverso un intervento normativo”, conclude la Presidente Forte.