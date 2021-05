“Dote Scuola”, a disposizione 13,623 milioni per studenti fino a 21 anni

(red.) “Regione Lombardia ha deliberato la nuova misura “Dote Scuola” per sostenere le famiglie e il percorso educativo dei figli studenti. La dote è destinata agli studenti fino ai 21 anni non compiuti appartenenti a famiglie residenti in Lombardia, che presentino un ISEE fino ai 15.748,78 euro. A favore di questo provvedimento sono stati messi a disposizione 13milioni e 623mila euro” spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo in Consiglio Regionale per la Lega.

“Si tratta di un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e può prevedere anche l’erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto – prosegue Massardi.

Il valore economico del buono potrà variare da un minimo di 200 euro e fino a un massimo di 500 euro, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE posseduto”.

“La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 di oggi ed entro le ore 12:00 del 15 giugno”.

“Si tratta di offrire un sostegno concreto – conclude Massardi – per chi è in difficoltà per il pagamento delle rette scolastiche e per l’acquisto di materiale didattico. Una risposta vera in un momento difficile per tutte le famiglie colpite dalla crisi economica provocata da questa pandemia”.