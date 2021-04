Caccia, Anelli risponde a Girelli: nessuno scontro tra giunta e maggioranza

(red.) “A differenza di quanto affermano i consiglieri del PD, non vi è in atto nessuno scontro tra maggioranza e Giunta ma al contrario una piena e convinta collaborazione anche sul tema dell’attività venatoria”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, risponde al consigliere regionale del PD, Gianni Girelli.

“Gli emendamenti approvati oggi in Commissione, a firma del consigliere Massardi, non vanno certo a stravolgere il testo di legge in discussione. E’ assolutamente naturale che, in sede di Commissione, emergano le sensibilità di singoli consiglieri anche attraverso piccole modifiche alla normativa. Del resto, altri emendamenti proposti dalla maggioranza sono stati alla fine ritirati proprio su richiesta dell’assessore Rolfi”.