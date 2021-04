Riforma Sanità, M5S scrive a Speranza: “Ancora nessuna proposta dalla Giunta”

(red.) Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha scritto al Ministro della salute Roberto Speranza per segnalare che all’avvio della riforma della sanità la Giunta regionale della Lombardia “Non ha ritenuto di presentare un proprio progetto di legge” e per sollecitare che “il Consiglio regionale possa avvalersi delle conoscenze specifiche di AGENAS, nelle forme previste dal regolamento generale del Consiglio regionale, quale supporto tecnico all’iter legislativo”.

Fumagalli dichiara: “Nell’ambito della riforma della Legge Maroni ritengo che le prescrizioni e le raccomandazioni emesse da AGENAS a fine dicembre 2020 sia un ottimo punto di partenza per il percorso di riforma iniziato in Consiglio regionale.

La mancanza di una proposta da parte della Giunta regionale rappresenta un vantaggio competitivo per le forze politiche che possono riempire questo vuoto politico con le relative iniziative. In questo senso ritengo imprescindibile utilizzare quanto elaborato da AGENAS e avvalersi del suo supporto tecnico per gli approfondimenti del caso e per tale motivo ho richiesto al Ministero la disponibilità per tale collaborazione. Mi auguro che al più presto anche le altre forze politiche, analogamente a quanto fatto dal Movimento 5 Stelle con tre proposte di legge a mia prima firma, procedano a depositare dei progetti di legge al fine di poter iniziare il confronto su delle basi concrete che a mio avviso non possono prescindere dall’attività già svolta da AGENAS”.