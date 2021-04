iobevolombardo: 2,6 milioni per il sistema vinicolo regionale

(red.) Regione Lombardia mette a disposizione 2,6 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo vinicolo di qualità e gli operatori della ristorazione a seguito dell’Emergenza COVID-19. Nel merito è intervenuto Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in Consiglio Regionale.

“È aperto il bando regionale “#iobevolombardo, con il quale l’Amministrazione regionale mette a disposizione 2.641.000€ per la manifestazione di interesse diretta alla costituzione di un elenco di produttori e imbottigliatori che si rendano disponibili a vendere ai ristoratori assegnatari di voucher, che verranno introdotti dalla fase due del presente bando, parte della loro produzione in bottiglia.

Il bando è rivolto ai produttori e imbottigliatori di vini di qualità lombardi, quali i DOCG, DOP e IGP, che abbiano sede in Lombardia e siano iscritti al Registro imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Chi si iscriverà al bando avrà diritto, nella Fase 2, a ricevere un numero di voucher secondo la sua capacità produttiva. La possibilità di iscrizione al bando rimarrà aperta fino al 26 di aprile. Il produttore/imbottigliatore che avrà aderito dovrà vendere parte della propria produzione vinicola, al prezzo di mercato, all’operatore della ristorazione beneficiario del voucher di 250€ (assegnato dalla procedura prevista dalla Fase 2). Questi ticket potranno rappresentare fino a un massimo del 60% del valore della fornitura”.

“Si tratta di una procedura semplificata – conclude Massardi – studiata di concerto con Unioncamere Lombardia, che permetterà a due settori economici fondamentali della nostra regione di ricevere un aiuto economico in questa difficile fase pandemica. Verranno agevolati i rapporti territoriali tra produttori e ristoratori, con l’obiettivo di vedere sempre più spesso, in futuro, i vini lombardi nelle carte dei nostri ristoranti, bar, enoteche e hotel”.