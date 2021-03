M5S: Caos vaccini, “Regione chieda aiuto al governo”

(red.) “Regione Lombardia chieda aiuto al governo. La Giunta si è dimostrata inadeguata nella gestione del piano vaccinale lombardo”, lo dichiara il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa, annunciando il deposito di una mozione che impegni il Consiglio a procedere in tal senso. “Il modello-lombardo è diventato quello del caos. Il centrodestra è a pezzi e a fronte di problemi e ritardi risponde con giri di poltrone e regolamenti di conti interni. Intanto gli over 80 attendono ancora l’SMS di conferma di prenotazioni. Vaccinarsi in Lombardia è diventata una lotteria. È evidente che il super commissario Bertolaso si sia dimostrato più adatto alle conferenze stampa e ai salotti televisivi, piuttosto che ad affrontare l’emergenza. Più pratico dell’annuncio, piuttosto che della soluzione ai problemi. Le sue scelte hanno causato ritardi. I ritardi hanno causato danni. Deve liberare la Lombardia dal proprio fardello. Per questo chiediamo intervenga immediatamente il governo, con la nomina di un commissario al piano vaccini che metta ordine nel disastro del centrodestra lombardo”, spiega De Rosa.

“E’ urgente fare chiarezza circa la gestione di ARIA e pertanto chiederemo che si proceda con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di ARIA dopo aver fatto valere la revoca per giusta causa. Il danno d’immagine che è stato fatto alla Lombardia è enorme e qualcuno deve rispondere dei danni diretti ed indiretti dovuti alla mancanza di diligenza di amministratori e dirigenti. Se così non avverrà significa che vi è connivenza e corresponsabilità da parte della giunta regionale.” conclude il consigliere M5S Marco Fumagalli.