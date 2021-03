Vaccini a Brescia, “come al solito Pavesi e Bertolaso smentiscono la Moratti”

(red.) “Nel corso dell’odierna seduta della Commissione Sanità, il direttore generale al Welfare, Pavesi, ha confermato che entro luglio sarà vaccinata tutta la provincia di Brescia, come dichiarato alla stampa da Guido Bertolaso. Parole che smentiscono l’assessore al Welfare, Letizia Moratti, e lo stesso Bertolaso i quali hanno, a più riprese, sostenuto che entro giugno saranno vaccinati tutti i lombardi. È evidente che se occorrerà attendere luglio per completare la vaccinazione in Provincia di Brescia, a giugno la campagna vaccinale in Lombardia non sarà ancora conclusa”.

“È la conferma di un modus operandi che si ripete dall’inizio di questa pandemia. I fatti non riescono a stare al passo con la vuota politica degli annunci del centrodestra regionale, finendo ogni volta per smentirla. La realtà dei dati tecnici è sempre più distante dalla propaganda politica. In mezzo ci sono i cittadini, stanchi di inutili promesse, ai quali non può che andare un plauso per l’infinità pazienza” così il capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa.