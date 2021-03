“I Comuni della Lombardia 2021”: on line la quinta edizione Anci

(red.) E’ online la quinta edizione de “I Comuni della Lombardia 2021”: il volume che descrive le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei 1.506 Comuni lombardi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili per ciascun settore d’indagine. Il libro, curato da IFEL – Fondazione ANCI , presenta in forma cartografica e tabellare (per classe demografica e provincia), le “misure” della Lombardia vista dal comparto comunale.

Dei 1506 Comuni lombardi, sono 1.034 i piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti (68,7%), e 472 quelli con una popolazione che supera i 5.000 abitanti (31,3%). Il numero maggiore di piccoli Comuni si trova nella provincia di Bergamo (167), seguita da Brescia e Como rispettivamente con 134 e 114 Piccoli Comuni. I sindaci under 35 eletti in Lombardia sono 90 con le province di Bergamo (19), Brescia (13), Pavia e la Città Metropolitana di Milano (10), con il numero maggiore di giovani sindaci. Sono 52.777 i dipendenti comunali.