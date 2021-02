Vaccino anti-covid, “sito di prenotazione in tilt, non c’era un’altra strada?”

(red.) “Ci risiamo? Il primo Click day per la prenotazione del vaccino anti Covid e già il sito va in tilt”.

Così Emilio Didonè, segretario generale di FNP CISL Lombardia, su twitter alla notizia dei primi intoppi sul sito di prenotazione di Regione Lombardia. In numerosi tentativi, sempre quasi 100 mila persone sono già in attesa e il turno potrebbe arrivare in un tempo imprecisato, ma superiore all’ora.

“Siamo preoccupati. Considerando che stiamo parlando della prenotazione per gli over 80, non si poteva trovare una soluzione più in linea con la platea degli “aventi diritto”?”