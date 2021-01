Riforma Sanità, “Moratti e le udizioni improprie con saggi tutti suoi”

(red.) “La maggioranza è assolutamente impreparata alla riforma della sanità. Il tempo stringe, la riforma di Maroni e del centrodestra è fallita e i lombardi meritano una sanità in linea con la legge nazionale e con le sollecitazioni di Agenas. Chiediamo che cominci un confronto politico serio in Consiglio regionale. Moratti, catapultata qui all’ultimo minuto, sta facendo audizioni improprie e private con saggi tutti suoi. È ora di finirla con le riforme calate dall’alto. Non è questo il percorso: la riforma deve essere scritta in Consiglio regionale con la calendarizzazione di audizioni in Commissione e tempistiche certe”.

“Se la maggioranza non è pronta, il dibattito deve cominciare per forza dai progetti già presentati da noi: la proposta M5S è pronta per il voto e perfettamente in linea con la legge nazionale e le sollecitazioni del ministero. Noi abbiamo lavorato per tempo: la riforma Maroni va riscritta da cima a fondo e in tempi brevi nell’interesse di tutti i lombardi”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta l’audizione del Direttore Generale Welfare della Lombardia Marco Trivelli e il vice segretario generale della regione Luigi Cajazzo.