“SI! Lombardia”, secondo avviso da 14 milioni di euro

(red.) “È stato approvato il secondo avviso del Bando “SI! Lombardia”, che prevede lo stanziamento di ulteriori 14 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati, a titolo di indennizzo, ai lavoratori autonomi, drammaticamente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento del contagio del Covid-19. Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum per le situazioni di particolare disagio e non sono previsti vincoli di rendicontazione di spesa” commenta Floriano Massardi, vicecapogruppo in Consiglio regionale della Lombardia per la Lega.

“Si tratta di una dotazione economica molto importante – continua Massardi – che prosegue nel solco tracciato ormai mesi fa: Regione Lombardia è al fianco dei lavoratori e delle imprese fatte chiudere dal Governo, è consapevole delle difficoltà che stanno affrontando e si adopererà in ogni modo in cui ne ha possibilità per aiutarli. Si tratta di una misura che è stata molto apprezzata già nella prima fase e come amministrazione abbiamo deciso perciò riproporla. La misura è rivolta a tutti i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che esercitano in via prevalente l’attività in uno dei seguenti settori, sulla base del proprio codice ATECO: commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento e calzatura, ambulanti con posteggi in aree di eventi, artigiani dei servizi alla persona, tutti gli operatori della filiera eventi e del trasporto persone, nonché gli operatori dello sport, dell’intrattenimento dei bambini, della cultura e del settore turistico.

I destinatari del provvedimento devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo nel semestre marzo-ottobre 2020, in rapporto al medesimo periodo del 2019. Tale requisito non è richiesto alle partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019. Questi lavoratori potranno beneficiare di un contributo di 1000€ e le domande per accedervi potranno essere presentate a partire da lunedì 11 gennaio”.

“È un provvedimento in cui crediamo molto. Come amministrazione regionale ci siamo da subito attivati per garantire quanti più aiuti possibili alle categorie di lavoratori messi in ginocchio dalle chiusure dovute al Covid. Siamo consapevoli che la ripresa sarà molto complessa ma Regione Lombardia è dalla parte dei lavoratori e metterà in campo tutte le proprie forze per non lasciarli soli. Fin dalle prime fasi del lockdown sono stati attivati tavoli di confronto con le categorie più colpite: abbiamo ascoltato le loro problematiche e le proposte che ci hanno fatto. Siamo al loro fianco e continueremo ad esserlo fino a quando questa drammatica fase non sarà superata” conclude Massardi.