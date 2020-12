Efficientamento energetico, sul piatto 49 milioni di euro

(red.) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, durante la seduta di bilancio di previsione 2021-2023, due ordini del giorno che mettono in campo 29,4 milioni di euro a favore delle politiche regionali in materia di energia, di questi 15 milioni di euro consentiranno il miglioramento dell’efficienza energetica di impianti di illuminazione esterna,14,4 milioni di euro permetteranno di sviluppare misure per l’efficientamento energetico di strutture pubbliche.

“Regione Lombardia – spiega l’assessore a Enti locali, Montagna e Risorse Energetiche, Massimo Sertori – promuoverà nel prossimo triennio azioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica pubblica, perseguendo l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici e di contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione nei Comuni lombardi”.

“Fin dall’insediamento della giunta Fontana – continua l’esponente della Giunta – gli investimenti sono sempre stati costanti, a dimostrazione dell’attenzione che riponiamo verso questo importante settore. Attraverso un più stretto rapporto tra Enti locali e Regione, continueremo a lavorare a sostegno di pratiche di adeguamento e miglioramento energetico dei complessi edilizi pubblici”.

“Ai due ordini del giorno odierni, che impegnano la giunta a finanziare un importo significativo, si aggiungono i 20 milioni del bando “Axel”, approvato la scorsa settimana e che partirà il 18 gennaio 2021”, conclude Sertori.