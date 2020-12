Test rapidi nelle scuole, Odg approvato: “Utili al rientro in sicurezza”

(red.) Un ordine del giorno molto importante è quello presentato dal Consigliere regionale Niccolò Carretta grazie alla prima firma del collega Michele Usuelli (+Europa) e che riguarda azioni di contenimento del contagio che erano contenute in una mozione con 26 punti approvata all’unanimità dall’aula qualche settimana fa, ma soprattutto che introduce i test rapidi per gli studenti delle classi che, causa positivi, dovranno restare in isolamento.

Niccolò Carretta (AZIONE) dichiara: “È un risultato molto importante perché utile al rientro in sicurezza a scuola dopo le vacanze di Natale, ma soprattutto perché si dà seguito alla mozione “sanitaria” che avevo proposto e che è stata approvata all’unanimità. La Giunta oggi, si prende carico di molte iniziative che sono contenute nella mozione e nell’ordine del giorno. Su tutte voglio ricordare ancora l’importanza dei test rapidi nelle scuole, ma anche la volontà di incentivarne l’utilizzo da parte dei privati cittadini presso i drive through dislocati sul territorio lombardo, al fine di incentivare gli screening di massa e il tracciamento degli asintomatici”.