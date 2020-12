Legge di stabilità 2021-2023, “Regione non dimentica i territori montani”

(red.) Via libera dal Pirellone agli emendamenti alla legge di stabilità presentati dal consigliere regionale Francesco Ghiroldi (Lega). “Esprimo piena soddisfazione – spiega Ghiroldi – per l’approvazione degli emendamenti alla Legge di Stabilità di cui sono primo firmatario e cofirmatario. Con questa sessione di bilancio Regione Lombardia pone in essere un enorme sforzo economico e va ad incidere in importanti settori della vita pubblica”.

“Con i miei emendamenti – prosegue Ghiroldi – ho voluto porre la massima attenzione alle comunità montane della nostra regione. Con l’approvazione del mio emendamento relativo alla determinazione dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, saranno finalmente fugati i dubbi applicativi rispetto alla quantificazione del canone dovuto alla Regione dal 2021, che ammonterà a 35€ per ogni chilowatt di potenza, stante il diverso importo (30€) previsto per le utenze di acqua pubblica. Questo significa poter destinare più risorse ai territori montani e ai suoi comuni, che potranno avere maggiori certezze economiche contando su maggiori gettiti fiscali”.

“Mi sono altresì impegnato affinché, con lo stanziamento di 150mila euro nel prossimo triennio, sia garantita la realizzazione del Consorzio fra Regione Lombardia, Università degli studi di Milano, Comune di Edolo, provincia di Brescia e BIM Valle Camonica per la realizzazione delle attività di promozione e sviluppo delle politiche a favore dei territori montani della Valle Camonica.

Con la creazione del Consorzio intendiamo consolidare una rete sul territorio montano e continuare ad investire sul capitale umano di questi territori, favorendone l’occupazione, trattenendo talenti ed attraendoli, riducendo così il rischio di spopolamento della Valle. La mia speranza è quella di consolidare una partnership tra enti ormai duratura negli anni, ampliandone il raggio di azione delle iniziative già intraprese”

“Ho poi sottoscritto con piacere – conclude Ghiroldi – l’emendamento del mio gruppo consigliare con il quale si è deciso di destinare i fondi liberi dell’avanzo di amministrazione del 2019, pari a 186mila euro, a favore della Protezione Civile di Regione Lombardia: il loro ruolo è da sempre di fondamentale importanza per la collettività e in questo drammatico periodo, caratterizzato dell’emergenza epidemiologica da Covid19, il lavoro svolto dai volontari è stato straordinario ed encomiabile. È un onore poter contribuire al loro lavoro ed aiutarli a svolgerlo destinandogli queste risorse”.