Coronavirus e crisi economica, “da Regione altri 30 milioni di euro”

(red.) “Regione Lombardia continua e pensare a tutte le che stanno soffrendo una crisi senza precedenti dovuta alla pandemia. Con i 30 milioni di euro stanziati oggi dalla Giunta si amplia a nuove attività. Potranno ottenere un ‘ristoro’ 77 nuovi codici Ateco, che comprendono moltissime attività: dalle tintorie ai fornai, dai fotografi agli agenti e rappresentanti, dalle gelaterie e pasticcerie fino a discoteche e saloni di parrucchiere”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, commentando i contenuti della delibera approvata oggi dalla Giunta Fontana, che con una seduta straordinaria tenutasi oggi annuncia il nuovo avviso “1 ter” al progetto Sì Lombardia, che aprirà il 18 dicembre per concludersi il 23 dicembre e contemporaneamente di riaprire gli avvisi “1” e “1 bis” destinati alle micro imprese, che riapriranno il 17 dicembre e chiuderanno il 21 dicembre alle ore 13.00. Per i professionisti con partita IVA resta confermato l’Avviso 2 che partirà l’11 gennaio.

“Ancora una volta –conclude Viviana Beccalossi- la Regione trova risorse importanti e non scontate nel proprio bilancio, per sostenere tante categorie dimenticate dai ristori del governo. Grazie al presidente Fontana e agli assessori Mattinzoli e Caparini per questo nuovo pacchetto di interventi, che possono dare un contributo a superare questo momento drammatico”. SI-lombardia-terza parte cop