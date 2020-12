Franciacorta Concert Hall, il sindaco di Erbusco non partecipa all’incontro

(red.) Si è tenuto ieri in videoconferenza il primo incontro organizzato dall’Assessore al Territorio della Regione Lombardia, Pietro Foroni, per trattare il tema del progetto del Franciacorta Concert Hall di Erbusco. Insieme ai sindaci dei territori interessati all’opera, era presente anche il consigliere regionale del M5S, Dino Alberti.

«Spero che questo possa essere stato il primo di una serie di tavoli sul tema dato che ha fornito molti spunti di riflessione importanti – spiega il consigliere bresciano –. A tal proposito ringrazio l’assessore che si è reso disponibile ad aprire la tematica ai sindaci e ai consiglieri regionali del territorio. Sono dispiaciuto però che non ci sia stata la presenza del sindaco di Erbusco che, in tono polemico con la Regione, ha declinato l’invito con motivazioni più che discutibili».

«Il punto più importante di tutta la discussione è stato indubbiamente quello dell’apertura dell’accordo di programma che dovrà far partire Regione Lombardia dopo aver ricevuto i pareri dei Comuni. L’accordo ha come capisaldi due leggi regionali sul consumo di territorio e sulla rigenerazione urbana ed è condizione necessaria per interventi di queste dimensioni che coinvolgono aree agricole. L’accordo non è vincolante ai fini della realizzazione o meno dell’opera, ma stabilisce l’apertura dell’iter di discussione del progetto considerando le osservazioni, favorevoli o sfavorevoli all’opera, di tutti i protagonisti coinvolti. Per questo motivo la sottoscrizione dell’accordo di programma non significa l’approvazione certa del progetto. Anche se, questo va detto, difficilmente il progetto non vede la luce se l’accordo non è approvato. Solo per il Musil – ricorda Alberti – si è verificato il contrario».

«Altra questione molto importante sono le valutazioni complessive che Regione Lombardia dovrà fare nei confronti dell’opera da realizzare. Dovranno essere considerati tutti i diversi fattori come quelli di impatto ambientale, paesaggistico, viabilistico, economico, finanziario, sociale ma anche prettamente culturale, considerando se sia logico introdurre nel già consolidato contesto lirico-sinfonico lombardo una nuova imponente struttura. L’insieme di tutti questi elementi consentirà di capire se sussista o meno l’”interesse regionale” ovvero una delle condizioni fondamentali per la sottoscrizione un Accordo di Programma».

«Proprio per la mancanza di un ritorno favorevole per nessuno di questi fattori, la mia opinione già nota sulla realizzazione della struttura non è certamente positiva. E la stessa opinione è quella della maggior parte dei sindaci ma anche di Regione Lombardia. Resta comunque corretto discuterne nelle sedi opportune con dati e numeri alla mano che allo stato attuale nessuno ha ancora a disposizione. Per questo motivo è giusto coinvolgere il più possibile gli interlocutori più importanti ossia i Sindaci dell’Associazione di Comuni Terra della Franciacorta. Se, come hanno dato ad intendere nella videoconferenza, la maggior parte di loro sono a sfavore dell’opera seppur con molte riserve dato che hanno chiesto di poter leggere bene prima tutte le carte prima di esprimersi in maniera definitiva, e se questo dissenso lo esprimeranno prima dell’accordo di programma, una forte spallata verrà data a questo progetto terribilmente impattante».

«Insieme a tutte queste considerazioni, una parte importantissima lo svolge il rispetto del PTRA, il Piano Territoriale Regionale d’Area della Franciacorta voluto per tutelare il paesaggio sin troppo martoriato della zona. I precisi vincoli contenuti nel piano dovranno essere rispettati nel caso si volesse procedere con la realizzazione del progetto del Concert Hall. Se non si riuscirà in questa operazione, per i proponenti l’opera sarà inutile andare oltre».

«Regione Lombardia deve capire quali eventuali interessi possa avere nello sposare il progetto. Anche lei può però farlo solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria, cosa che ad oggi, invece, non ha in suo possesso. Questa è una condizione necessaria per iniziare a discutere ed eventualmente approvare un accordo di programma. Per questo motivo Foroni ha annunciato di voler chiedere a breve e in via formale la documentazione completa ai proponenti».

«C’è poi un altro aspetto che è stato sollevato dall’assessore: sfruttare la legge regionale 31 del 2014 sulla rigenerazione urbana per eventualmente trovare in altri luoghi diversi da quello previsto, degli stabili da ristrutturare o aree dismesse che possano accogliere un progetto simile a quello proposto ad Erbusco. Anche su questa idea alternativa, la mia opinione rimane identica, ossia un deciso no. Un’operazione del genere – conclude lapidario Alberti –, così imponente e impattante, incompatibile se non in contrasto rispetto all’offerta culturale già esistente e che per certo non potrà mai avere un ritorno economico che possa soddisfare la spesa sostenuta, non ha alcuna logica di essere fatta né ad Erbusco né in qualsiasi altro luogo della Franciacorta, della Provincia di Brescia o addirittura della Lombardia».