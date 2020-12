M5S: alla Lombardia serve un nuovo modello di sanità

(red.) «Il tempo è scaduto: oggi, con una mozione, chiederemo un riassetto completo e un nuovo modello di sanità lombarda, a partire dall’assessorato al Welfare. La sua approvazione rappresentare un’occasione di riscatto per gli stessi consiglieri di maggioranza e comporterebbe un cambio completo al vertice dell’assessorato» così il capogruppo del M5S Lombardia Massimo De Rosa, annuncia la mozione che il gruppo del Movimento Cinque Stelle presenterà domani in Consiglio Regionale.

«Incompetenza, inchieste, ritardi, quanto ancora dobbiamo sopportare? Tutti abbiamo potuto toccare con mano il fallimento di questa amministrazione. Lo tocchiamo con mano tutti i giorni quando i nostri genitori non riescono a vaccinarsi contro l’influenza nonostante siano considerati fascia a rischio, lo sperimentiamo quando dobbiamo sottoporci a tampone e siamo costretti a farlo a pagamento, pagando ben oltre il limite fissato da Regione Lombardia, lo capiamo ogni volta che proviamo a contattare telefonicamente uno dei numeri suggeriti da Regione, per chiedere aiuto per il nostro caro in isolamento domiciliare», spiega De Rosa.

«Le conseguenze del malgoverno di centrodestra sono sotto i nostri occhi ogni giorni. Poi ci sono le inchieste, gli scandali, i camici acquistati +++dall’azienda del proprio cognato, le donazioni ad insaputa del governatore, lo smantellamento della medicina territoriale, gli screening sul territorio bloccati, i tamponi rapidi che ancora non si vedono, le USCA non attivate, le terapie intensive smantellate, gli infermieri di famiglia non assunti, una lista di inadeguatezza che si allunga ogni giorno di più. Domani chiediamo al Consiglio Regionale, ai rappresentanti dei cittadini lombardi, di ascoltare chi sono lì a rappresentare e dire basta» conclude De Rosa.