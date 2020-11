Disabilità, “il diritto alla vità deve partire dall’indipendenza sociale”

(red.) Gregorio Mammì, il consigliere regionale M5S Lombardia ha oggi partecipato alla presentazione del progetto di legge regionale dell’associazione LEDHA: “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”. Mammì: “Ci troviamo spesso a parlare dei diritti delle persone affette da disabilità, non tanto come diritto inalienabile alla cura ma riferendoci all’inclusione sociale e alle scelte che le istituzioni devono prendere per garantire che la disabilità non va più vissuta come una malattia ma come uno stato d’essere. In questa prospettiva tutte le iniziative che riguardano la vita autonoma, la vita indipendente sono uno stimolo per tutti noi, e di questo ringrazio Ledha e tutte le associazioni che contribuiscono a l’iter normativo e legislativo. Nel progetto di legge di Ledha la Vita Indipendente, è concepita come una condizione «socio-relazionale» cioè , la scelta di una persona disabile di essere indipendente dalla famiglia d’origine superando la condizione di «vincolo dalle figure genitoriali» che la condizione di disabilità postula.

I bisogni della persona con disabilità devono determinare il percorso da intraprendere, cioè un progetto individuale che deve partire dal giorno 1 della vita del disabile con la presa in carico totale, ad esempio della famiglia, fino al momento della vita indipendente. Questo progetto di legge sicuramente recepisce queste esigenze, anzi, si spinge oltre prevedendo le agenzie e le funzioni che le agenzie stesse devono avere. Fortunatamente, siamo in una fase di rivoluzione della governance sanitaria con la “riforma delle l.23” quindi dobbiamo tenere buoni questi principi e inserirli in un contesto di snellimento delle procedure, senza creare nuova burocrazia e nuove incombenze sulle persone affette da disabilità. Affrontare la disabilità deve significare prendersi carico dei bisogni del disabile, della sua famiglia e del suo progetto di vita”, conclude il consigliere regionale Mammì.