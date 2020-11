Minacce di morte a Luigi Cajazzo, “ora tutti abbassiamo i toni”

(red.) “Nell’esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza all’ex direttore generale lombardo della Sanità Luigi Cajazzo per le minacce ricevute e nell’attesa che gli inquirenti rintraccino i responsabili di atti così vili, non posso che augurarmi che tutti abbassino i toni in un momento così difficile per il nostro Paese. Nelle dichiarazioni, nelle conversazioni, nelle pagine social. Se da sempre come democratici siamo in prima linea per combattere ogni forma di violenza e di odio, non posso però nascondere la preoccupazione per la forte crisi sociale e psicologica, oltre che economica, che si sta andando a delineare come conseguenza della pandemia. Non esiste nessun conflitto tra salute ed economia. Esiste l’emergenza da affrontare e superare. I toni sempre più esasperati, gli scontri verbali non aiutano a rasserenare gli animi. Questo è il momento di essere collettività, di riscoprire il senso di comunità. Solo insieme, collaborando, potremo uscirne”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione d’Inchiesta Covid Gianni Girelli in merito alla notizia della denuncia di minacce di morte all’ex direttore generale della Sanità lombarda, Luigi Cajazzo.