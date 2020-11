Iniziative di rilievo, “500 mila euro per enti no profit”

(red.) Aperto il bando 2021 per la concessione di contributi rivolti a soggetti pubblici e privati, che non perseguono scopi a fini di lucro, intenzionati a promuovere manifestazioni di rilievo regionale. Nel merito è intervenuto il vice capogruppo della Lega al Pirellone, Floriano Massardi.

“La Lombardia – spiega Massardi – ha messo a disposizione la cifra di mezzo milione di euro destinata in particolare a Comuni e realtà associative del no-profit che intendono realizzare manifestazioni importanti, a livello regionale nei rispettivi ambiti in cui operano. Le risorse verranno assegnate in base ad una valutazione di merito secondo un’apposita graduatoria, con contributi che andranno dai 2.500 ai 20 mila euro per progetto. Saranno ammessi alla valutazione gli enti con sede legale in Lombardia e saranno prese in considerazione solo le richieste relative ad iniziative che si andranno a realizzare completamente nel corso dell’anno solare 2021.

Saranno inoltre privilegiate le iniziative che hanno il fine di attivare relazioni e coesione nelle comunità locali e di quartiere, costruire legami sociali e partecipazione civica, promuovere l’identità e le tradizioni locali caratteristiche, sostenendo la libera iniziativa e la propositività della società civile. Le domande di partecipazione – conclude Massardi – dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa dei Bandi a partire dalla giornata di oggi, 16 novembre”.