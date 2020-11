Rimpasto di giunta? “E’ da aprile che chiediamo le dimissioni di Gallera”

(red.) “Nel pieno della seconda ondata, con gli ospedali lombardi che invocano aiuto, i vaccini anti-influenzali introvabili sul territorio e le dimostrazioni di inadeguatezza che si susseguono un giorno dopo l’altro, la Giunta regionale pensa alle poltrone e si riunisce per parlare di rimpasto. Non si illudano di auto-assolversi coprendo le loro responsabilità con questa foglia di fico”: così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, commenta le voci che vorrebbero un rimpasto della Giunta Regionale lombarda.

“Dallo scorso mese di aprile chiediamo che l’assessore Gallera si faccia da parte e lasci il posto a qualcuno maggiormente preparato, ad affrontare la grave crisi che la Lombardia sta vivendo. La maggioranza ha preferito commissariarci e andare incontro a una seconda ondata con una regione completamente impreparata. L’incompetenza della Giunta Regionale Lombarda, nel gestire l’emergenza, era da tempo sotto gli occhi di tutti. Invece il presidente Fontana, forse preoccupato dal dover ammettere colpe evidenti, ha preferito ancora una volta non decidere, non fare nulla. Risultato? Mesi di colpevole ritardo. Avessero ascoltato le nostre richieste, oggi non sarebbero costretti a discutere di poltrone in piena emergenza e magari i cittadini lombardi avrebbero potuto vaccinarsi per tempo e subire meno contagi” conclude De Rosa.