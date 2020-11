Massardi (Lega): “Oltre 3 milioni per la promozione del vino all’estero”

(red.) “Uno strumento utile, messo a disposizione da Regione Lombardia, finalizzato a promuovere le nostre eccellenze enologiche sui mercati dei Paesi terzi”. Così Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega sul bando OCM VINO.

“La Regione – prosegue Massardi – ha messo a disposizione una cifra di tutto rispetto, pari a 3 milioni e 177 mila euro per la campagna di promozione del vino sui mercati stranieri. Si tratta di un obiettivo davvero ambizioso e importante, perché riguarda un settore di grande rilievo per il nostro territorio e le sue eccellenze agricole. Potranno presentare un progetto le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori del vino, i consorzi di tutela, i produttori privati, i soggetti pubblici e le reti d’impresa. Per ciascuna categoria di soggetti ammissibili sono fissati dei contributi minimi e massimi in riferimento anche alla quantità di Paesi terzi che si intende coinvolgere nella promozione dei prodotti. Le domande – conclude Massardi – potranno essere presentate attraverso PEC, all’attenzione dell’Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzione del Territorio, entro le ore 12 di lunedì 30 novembre.