Fumagalli (M5S): Fontana si attivi e chieda le deroghe alla zona rossa

(red.) “Mentre il grido di allarme dei medici rispetto all’aggravarsi della situazione è costante da giorni, Fontana parla di dati in miglioramento di cui solo lui ha la contezza. Al di là che abbiamo chiesto di venire in consiglio regionale a illustrare questi dati ma evidentemente chiedere di essere rispettati è un lusso istituzionale di cui non possiamo beneficiare, è evidente che se la Regione non si attiverà con il Ministero della Salute per identificare deroghe alla zona rossa e dare piena applicazione al DPCM, il comportamento del Governatore Fontana assume i connotati di un ammutinamento”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia.

“L’eventuale mancata leale collaborazione permetterebbe all’esecutivo guidato dal Presidente Conte con i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120 della Costituzione. Di fatto un commissariamento della Regione. Mi chiedo a cosa serva a questo punto l’autonomia regionale e il titolo V della Costituzione se nel momento dell’emergenza i Governatori si tirano indietro di fronte ai loro doveri. A fine pandemia dovremo riflettere su tante cose se qualcuno non si sarà preso le sue responsabilità”, conclude Fumagalli.