Riduzione incidentalità stradale: nuovo bando regionale

(red.) La Regione ha pubblicato i criteri e le modalità di assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni con popolazione fino a 30 mila abitati per la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l’incidentalità stradale. Nel merito è intervenuto il vice capogruppo della Lega al Pirellone, Floriano Massardi.

“Si tratta di un importante finanziamento – spiega Floriano Massardi – che riguarda i Comuni fino a 30 mila abitanti e le Unioni di Comuni. Complessivamente la Lombardia ha messo a disposizione 3,5 milioni di euro, che serviranno principalmente al miglioramento della segnaletica stradale e per interventi vari, nell’ottica di prevenire gli incidenti, ancora troppo frequenti sulle nostre strade.

Gli importi massimi erogabili varieranno da 40 mila a 60 mila euro, in base alla dimensione dei Comuni che presenteranno il progetto e il cofinanziamento sarà anch’esso variabile dal 70 al 90% del valore totale.

I progetti dovranno essere realizzati sui territori e con la precisa finalità di ridurre il numero degli incidenti stradali e comprenderanno, fra le altre cose, interventi di miglioramento della sicurezza delle aree urbane ad alta incidentalità mediante misure di regolazione del traffico, messa in sicurezza di tratte critiche, di attraversamenti pedonali e ciclabili. Saranno possibili inoltre interventi che prevedono l’installazione di nuovi impianti semaforici, lavori per la sistemazione di pertinenze ed aree urbane, della sede stradale e – conclude Floriano Massardi – per la realizzazione di isole pedonali”.