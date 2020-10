Fumagalli (M5S): “Tamponi rapidi? Solita malagestione Lombarda”

(red.) “La vicenda dei tamponi rapidi evidenzia la carenza organizzativa e l’incapacità di fare ponderate previsioni e cercare giuste soluzioni da parte di Regione Lombardia”, commenta Marco Fumagalli (M5S Lombardia). “

In Consiglio hanno bocciato la nostra proposta sui tamponi rapidi nelle scuole, per poi dopo un mese cambiare idea e lanciarla in fase sperimentale nelle scuole e nei pronto soccorso. Probabilmente si è sottovalutato l’importanza dell’utilizzo dei tamponi rapidi nei centri medici o nelle farmacie e ora ci sono difficoltà di fornitura. Se a produrli fosse stato un membro della famiglia Fontana ora avremmo avuto i magazzini pieni”, conclude il pentastellato Fumagalli