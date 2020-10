Sfruttamento del lavoro, “Regione intervenga con forza”

(red.) Monica Forte, Presidente Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia: “Apprendo dalla stampa del commissariamento del colosso americano UBER EATS e colgo l’occasione per rimarcare che sullo sfruttamento del lavoro Regione Lombardia deve intervenire con forza. Lucrare sulla disperazione e sul bisogno dei lavoratori è antisindacale oltre ad essere moralmente vergognoso. I settori in cui le indagini della magistratura intervengono si stanno allargando perché il fenomeno ormai è radicato ma siamo ancora in tempo per contrastarlo con atti legislativi, non perdiamo questa occasione. Auspico una collaborazione densa della stessa sensibilità che le altre forze politiche su temi di contrasto alla criminalità hanno sempre dimostrato”.