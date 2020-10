Ospedale fiera e “un gesto di disponibilità” interessata

(red.) Ospedale Fiera – Gregorio Mammì (M5S Lombardia): “Davanti al bisogno, alla malattia e ad una pandemia la Lega lombarda non perde il vizio di allungare la mano per salvare chi affoga, per poi vantarsi di aver costruito una zattera, con soldi non suoi.

Leggiamo con sgomento le dichiarazioni alla stampa del commissario provinciale della Lega Nord del capoluogo lombardo, Stefano Bolognini. Da queste si evince quale sia l’idea di autonomia che circola in casa Lega. In piena autonomia secessionista, definisce “un gesto di disponibilità” l’utilizzo di una struttura per i pazienti di un’altra regione, peccato che il commissario si stia dimenticando che quella struttura ha goduto dei fondi Covid messi a disposizione dal Governo e di donazioni fatte da privati cittadini. La sanità è materia concorrente e il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione. Il SSR Lombardo è sicuramente un’eccellenza capace di aiutare tutti i cittadini bisognosi, ma ciò è dovuto grazie all’operosità di medici, infermieri e personale sanitario non certo per le decisioni prese dagli amministratori leghisti”, conclude il pentastellato Mammì