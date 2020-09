bando New Design: 385 mila euro per le imprese del settore

(red.) “Regione Lombardia continua a sostenere attivamente le piccole, micro e medie imprese del settore design, che investono nel futuro e nell’innovazione”. Così Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega in merito alla pubblicazione del bando New Design – Innovazione tecnologica.

“Questo bando regionale – spiega Floriano Massardi – con una dotazione finanziaria di circa 385 mila euro, punta a favorire l’innovazione in un settore altamente strategico e di primaria importanza per la Lombardia come quello del design.

Le agevolazioni si configurano in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili, per una cifra massima erogabile di 20 mila euro per gli investimenti e 10 mila euro per le spese correnti. Tra gli interventi finanziabili possiamo annoverare il potenziamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche, la produzione di prototipi, servizi finalizzati alla promozione e al marketing e dedicati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute a partire dal primo gennaio del 2020 fino alla data di presentazione della domanda, riferite alla sede dell’impresa in Lombardia e non essere oggetto di ulteriore finanziamento pubblico. Le domande di partecipazione al bando – conclude Massardi – vanno inoltrate esclusivamente sulla piattaforma online della Regione entro le ore 12 del 15 ottobre 2020”.