Coronavirus, “non si traccia nulla, davvero Gallera ha tutto sotto controllo?”

(red.) De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “Cosa ancora deve accadere in Lombardia per far saltare dalla sedia l’assessore Gallera? Quante vite ancora bisognerà mettere a rischio? Le imprese falliscono e i posti di lavoro si perdono. La Lega non impara mai dagli errori, la Lega in Lombardia non riesce a gestire un’emergenza che dura oramai da mesi, ogni volta si fa trovare impreparata sulla pelle dei Lombardi. Gli arrivi, in questi giorni, nei nostri importanti aeroporti sono numerosi e da domani forse si inizierà a fare qualche tampone, intanto, stiamo mandando in giro persone positive o asintomatiche che rientrano dalle zone a rischio e che, magari, tornano a lavorare proprio in una RSA“.

“Davvero tutto questo non è gestibile o prevedibile? Davvero queste idee poche e confuse le spacciano ancora per eccellenza lombarda? E’ assurdo che Gallera dica di avere tutto sotto controllo quando ancora una volta non si traccia nulla. Spero che da domani negli aeroporti lombardi tutto sia perfetto, i rientri siano controllati, che nulla possa scappare all’occhio attento dell’assessore alla sanità. Peccato che così non sarà perché Gallera&Co sono ancora impegnati a dare la colpa al governo, a SEA, a USMAF, alle ATS e al Padre eterno! Però fidatevi, come dice Gallera: Tutto è sotto controllo! Si salvi chi può! In Aula avremo modo di parlarne”, conclude il pentastellato De Rosa.