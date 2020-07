Maltempo, mozione di Beccalossi: “Sostenere Brescia e il territorio”

(red.) “Domani presenterò una mozione urgente in Consiglio regionale per richiedere tutti gli sforzi necessari a sostenere Brescia e tutto il territorio colpito dal tremendo nubifragio di sabato. Se, data l’eccezionalità dell’evento, per fortuna non si sono registrati danni alle persone, il conto economico da pagare sarà elevatissimo e serve tutto il sostegno possibile”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio Regionale, annunciando il deposito di una mozione a sostegno della città di Brescia e provincia a seguito del nubifragio di sabato scorso.

“Nel testo che in queste ore sto condividendo con i colleghi bresciani al Pirellone –prosegue Viviana Beccalossi – chiedo innanzitutto alla Giunta di fornire tutto il supporto necessario alla quantificazione dei danni subiti dal territorio e al ripristino delle condizioni minime di sicurezza per strade e luoghi pubblici. Inoltre, sollecito l’intervento di Regione Lombardia presso il governo perché vengano reperite risorse adeguate per far fronte alla situazione, riconoscendo lo stato di emergenza”.

“Infine –conclude Beccalossi- il passaggio che ci aspetta in Consiglio a fine mese, con l’esame del bilancio regionale, potrebbe consentire la presentazione di emendamenti per mettere a disposizione fondi regionale in aiuto dei tanti privati e delle attività economiche duramente colpite in un momento storico già difficile dopo l’emergenza Covid”.