Citrosodina celebra Milano con un nuovo look da collezione

(red.) Citrosodina, prodotto Bayer icona del made in Italy, celebra la ripartenza della città di Milano con un “look” da collezione a lei dedicato. Un pack ironico e creativo, celebrativo del capoluogo meneghino e in edizione limitata, acquistabile a partire dal mese di giugno in farmacie e parafarmacie di Milano e provincia selezionate.

Il pack, dall’iconico color giallo, indossa una veste d’eccezione: lo skyline di Milano – con Porta Nuova, il Duomo, la Basilica di Sant’Ambrogio, l’Arco della Pace e altri monumenti storici – fa da cornice alla città simbolo del design e dell’architettura e strappa un sorriso con lo slogan “Il design non basta masticarlo, serve digerirlo”.

Un inno alla ripartenza di Milano, città fermata per mesi dall’emergenza coronavirus, e che ora riprende le attività con passi piccoli ma decisi e come sempre con stile. Dopo il periodo di lockdown tutto l’impegno della città va verso la ripresa, come per il resto del paese.

Dall’inizio della pandemia Bayer ha cercato di assicurare il proprio contributo per sostenere le sfide causate dal virus. Con la donazione per l’acquisto di macchinari salvavita agli ospedali lombardi e il supporto a iniziative in favore dei cittadini, Bayer ha voluto offrire un aiuto concreto per sottolineare collaborazione e vicinanza al territorio e alla comunità in cui è inserita.

In questa nuova fase, per ripartire con ottimismo e accompagnare i consumatori con la consueta leggerezza di sempre, Citrosodina ha dato vita a un pack ironico e dallo stile vintage. La grafica riprende i valori della marca: storica e italiana per eccellenza, con produzione e commercializzazione tutta italiana. Con il caratteristico barattolo da collezione accompagna da sempre la buona cucina degli italiani.