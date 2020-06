Commissione inchiesta covid, “il Pd vuole fare l’arbitro ma truccare la partita”

(red.) “Ci vuole una bella faccia tosta a scendere in piazza per chiedere le dimissioni di Fontana e Gallera e allo stesso tempo voler presiedere una commissione d’inchiesta per ricostruire quanto successo durante l’emergenza Covid. Il Pd getta la maschera, perchè vuole fare l’arbitro ma truccare la partita, di cui ha già deciso il risultato e trovato i colpevoli”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando l’iniziativa del Partito Democratico, che domenica scenderà in piazza a Milano con una delegazione in occasione della manifestazione “salviamo la Lombardia”.

“La candidatura di Scandella -conclude Viviana Beccalossi- è ogni giorno che passa sempre più irricevibile, alla luce delle continue provocazioni del Pd. Ai lombardi servono risposte serie e non atteggiamenti che minano alla base la possibilità di un lavoro sereno da parte della commissione”.