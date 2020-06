Autotrasporto, “Sia inserito nella sezione speciale del Fondo di Garanzia”

(red.) “Garantire l’accesso alla Sezione Speciale per l’Autotrasporto del Fondo di Garanzia Nazionale, per garantire alle imprese un flusso di liquidità che consentirebbe loro di far fronte alle mancate entrate dovute alla crisi.” Questa una delle principali proposte contenute nella risoluzione a sostegno degli autotrasportatori lombardi, approvata oggi in Consiglio regionale. Il documento invita la giunta ad avviare un’interlocuzione con il Governo per prevedere la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le imprese in difficoltà, oltre a uno sgravio per il periodo considerato ‘emergenziale’.

Nel documento si invita la Giunta e il suo presidente a farsi portavoce nei confronti del Governo e della Conferenza Stato Regioni al fine di garantire l’accesso alla Sezione Speciale per l’Autotrasporto del Fondo di Garanzia Nazionale, attraverso l’ampliamento dei parametri del merito creditizio per le imprese del settore, così da garantire alle stesse imprese un flusso di liquidità idoneo a sopperire alla mancanza di entrate conseguenti alla sospensione del lavoro.

Il provvedimento è rivolto a quelle imprese che riescono a mantenere il livello occupazionale e si trovano in regola con i contributi. A detta di Claudia Carzeri, presidente della commissione regionale Territorio, Trasporto ed Infrastrutture, si tratta di “una misura di assoluto buonsenso per sostenere un comparto importante, che in questi mesi ha dovuto fare i conti con la crisi dovuta all’epidemia di Covid.

Nel documento – prosegue l’azzurra – chiediamo inoltre di derogare per un periodo di tempo dal rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dal regolamento comunitario. Occorre – conclude – una maggiore semplificazione nelle procedure, per sostituire o integrare i lavoratori che non possono prestare la loro attività a causa delle misure di contenimento del Covid”.

“Apprendo inoltre con grande soddisfazione – conclude Carzeri – che oggi la Giunta Regionale ha prorogato la scadenza del bollo a fine ottobre, una proposta che avevamo inoltrato e che conclude nel miglior modo una giornata dedicata alla difesa della categoria degli autotrasportatori.”