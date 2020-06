Test sierologici, Tar annulla accordo con Diasorin

(red.) Ennesima tegola per la giunta lombarda guidata da Attilio Fontana. Il Tar della Lombardia ha annullato l’accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e la Diasorin sui test sierologici. Il test era stato scelto in aprile senza gara dalla Regione Lombardia, per un ordine urgente di 500.000 kit al prezzo di 4 euro (proposto in una successiva gara da Diasorin a 3,3 euro e offerto da un altro concorrente svizzero a 1,43 euro). E’ stato, dunque, accolto il ricorso dell’azienda concorrente TechnoGenetics. Il Tar ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per eventuali danni errariali.