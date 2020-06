Consiglio regionale, Niccolò Carretta entra in Azione

(red.) Niccolò Carretta, consigliere regionale di Lombardi civici europeisti, cioè l’ex Lista Gori, annuncia il proprio passaggio in Azione, il partito di Carlo Calenda. Nel marzo del 2018 è stato eletto Consigliere regionale nelle fila della lista Gori Presidente e ha avuto la tessera del Pd fino a un anno fa.

“Metto a disposizione di questo progetto liberal-democratico, credibile e serio la mia persona e il mio lavoro in Consiglio regionale – dichiara Carretta -. Sono sicuro che oltre alle battaglie sulla sanità, sull’economia e sui giovani che Azione porta avanti sin dalla sua nascita, avrò l’occasione di implementare il percorso regionale con sguardo che volge soprattutto alla revisione del sistema sanitario, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto”.

“L’adesione ad Azione di Carretta è una splendida notizia per il nostro movimento – osservano Carlo Calenda e Matteo Richetti -. Azione nasce per aggregare e valorizzare proprio esperienze come quella di Niccolò e di tutti coloro che fanno politica per servizio, e senza perdere rapporto con il territorio e il bisogno delle persone. In questi mesi abbiamo lavorato insieme migliorando i provvedimenti della Regione Lombardia sul fronte dell’emergenza sanitaria ed economica. Ora lo faremo dentro lo stesso partito e con il coinvolgimento di tutti i gruppi territoriali di Azione”, concludono.

“Siamo felici per l’adesione del consigliere Carretta con il quale è già iniziato un lavoro intenso e proficuo sui temi regionali e non solo. La sua presenza darà voce alle tante proposte che arrivano dai territori lombardi e su cui i tavoli tematici di Azione stanno già lavorando. Insieme daremo slancio e forza alla costituzione di un polo liberale di cui l’attuale scenario politico ha necessità per rompere il dualismo tra populisti e sovranisti” dichiarano Mariasole Mascia e Giancarlo Pignone, coordinatori lombardi di Azione.