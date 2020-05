Commissione inchiesta Covid, “Lega vuol nascondere ciò che è accaduto”

(red.) “Ciò che è successo oggi in Regione Lombardia, oltre ad essere una gravissima scorrettezza istituzionale, che nella sostanza viola il principio che attribuisce alle opposizioni la scelta dei Presidenti delle Commissioni di inchiesta, è l’ennesima dimostrazione che Lega e Forza Italia in Lombardia vogliono nascondere ciò che è accaduto. Tutto ciò non è un problema solo per noi o per le opposizioni ma per i lombardi. Continuare a negare la realtà, il dato che qui c’è stata la mortalità più alta d’Italia e di Europa, forse del mondo, significa rinunciare a cercare una spiegazione; significa rinunciare a capire per correggere ciò che non ha funzionato. Soprattutto, significa lasciare tutto com’è e esporre di nuovo i lombardi all’epidemia, in caso riprenda, senza difese adeguate”.

Lo ha scritto su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, commentando l’elezione di Patrizia Baffi (Italia Viva) con i voti della maggioranza di centrodestra a Presidente della Commissione d’Inchiesta in Consiglio Regionale della Lombardia sulla gestione dell’emergenza sanitaria per il covid-19.