Alpeggi, ok a emendamento sul recupero dei pascoli e dei fabbricati

(red.) Approvato emendamento della Lega alla Legge di revisione normativa ordinamentale 2020, riguardante il recupero di pascoli e fabbricati legati agli alpeggi. Nel merito è intervenuto il primo firmatario e consigliere della Lega al Pirellone, Francesco Ghiroldi.

“La modifica approvata – spiega Francesco Ghiroldi – va nella direzione di valorizzare il nostro patrimonio montano e si lega direttamente a quanto approvato lo scorso anno, su mia richiesta, quando abbiamo tolto le compensazioni per il taglio dei boschi finalizzato al ripristino delle coltivazioni e per esigenze di ricerca storica e archeologica. Con questo emendamento viene oggi introdotta la possibilità di finanziare con i proventi della compensazione forestale, anche il recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli, nonché gli interventi di ripristino dei fabbricati rurali a servizio dei nostri alpeggi. La logica che sottende questa modifica è quella di recuperare non soltanto le strutture in sé, ma anche e soprattutto la loro valenza ambientale e paesaggistica.

Tutto questo si inserisce nella logica di aumentare la naturalità delle aree montane destinate all’alpeggio, non soltanto negli aspetti pascolativi, ma anche inserendo fabbricati agricoli nel contesto paesaggistico tipico delle nostre montagne.

Una misura voluta per salvaguardare e tutelare le tipicità della montagna – conclude Ghiroldi – che rappresentano un patrimonio che Regione Lombardia ha sempre dimostrato di voler valorizzare”.