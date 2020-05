Brescia e Bergamo capitali della cultura? “Idea splendida”

(red.) “Un’idea splendida, che merita un sostegno incondizionato. Brescia e Bergamo, città ‘rivali’ per eccellenza nell’Italia dei mille campanili, sono da mesi unite dalla tragedia che hanno vissuto. Insieme possono risollevarsi e proprio la cultura può essere un volano eccezionale per aiutare una rinascita anche economica”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commentando la notizia della candidatura congiunta di Brescia e Bergamo a Capitale italiana della cultura 2023.

“In questi mesi- prosegue Viviana Beccalossi- le nostre due province hanno purtroppo vissuto un destino comune, trovandosi al centro di una tragedia senza precedenti. E proprio questa tragedia ha insegnato a solidarizzare e a lottare insieme per uscirne, come abbiamo visto dalle tante iniziative realizzate a tutti i livelli”.

“Se anche le tifoserie calcistiche notoriamente rivali -conclude Viviana Beccalossi- hanno lavorato fianco a fianco, a maggior ragione lo faccia la politica, mettendo da parte qualunque tipo di divisione ideologica per sostenere la candidatura. Sono di parte, ma credo che per questa volta al Ministero della Cultura non debba esserci il minimo dubbio sull’assegnazione”.