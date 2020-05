Guardie ecologiche volontarie, “devono affiancare le forze dell’ordine”

(red.) “È una Legge fondamentale per riconoscere sia il ruolo che l’importanza per la collettività delle guardie ecologiche volontarie. Il loro amore per l’ambiente si traduce in un volontariato che costituisce un primo baluardo a difesa di territorio, flora e fauna. Con ricadute positive per tutti i lombardi. Si tratta di un progetto di legge che può essere rafforzato. Avremmo voluto garantire al corpo più poteri nell’ambito del controllo del territorio, piuttosto che solo compiti di formazione e informazione.

Crediamo che, con la dovuta preparazione, possano e debbano affiancare le forze dell’ordine soprattutto nell’ambito della prevenzione del bracconaggio, del controllo del territorio, della tutela ittica, del controllo dello spandimento illecito di fanghi e rifiuti.

Il loro ruolo anche di denuncia, nel rapporto costante con le prefetture, è stato fondamentale per l’emersione di reati ambientali. È importante garantire loro una tutela legale assoluta nell’ambito della attività di volontariato. Su questo va istituito un tavolo istituzionale di concertazione”, così Massimo De Rosa e Marco Degli Angeli, consiglieri regionali del M5S Lombardia, sull’approvazione della Legge sulle GEV, le guardie ecologiche volontarie.